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В Башкирии предложили награждать победителей олимпиад премиями по 30-60 тысяч рублей
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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В Башкирии предложили награждать победителей олимпиад премиями по 30-60 тысяч рублей

Сегодня, 15:10ОбществоЗиля Аскерова
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