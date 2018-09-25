В Башкирии предложили 15 болот объявить особо охраняемыми природными территориями

Как сообщил министр экологии Илдар Хадыев, в проект Особо охраняемых природных территорий (ООПТ) входят 15 болот в Зауралье и в лесостепной зоны Башкирии. Таким образом, ожидается увеличение площади охранных зон.

- Природоохранная ценность этих торфяных болот требует принятия мер сохранения и проект как раз направлен на это. Материалы комплексного исследования получили положительное заключение государственной экспертизы республиканского уровня, проект согласован с Министерством природных ресурсов РФ. Проведена независимая антикоррупционная экспертиза, - рассказал Илдар Хадыев.

По словам министра экологии, данный проект уже рассматривается как региональная составляющая проекта экологии сохранения биологического разнообразия России в исполнении майского указа. Илдар Хадыев считает, что создание такого количества ООПТ на территории республики – значимый вклад в данном направлении развития.

- Торфяные болота поглащают и аккумулируют СО2, вредные вещества окружающей среды, очищают воды. Если леса мы называем "легкими", то болота – "почки" нашей планеты, - отметил министр.

Илдар Хадыев также отметил, что ОПТ занимают всего лишь 7 процентов территории республики, поэтому работа в этом направлении будет продолжаться.