Россия может ввести безвизовый режим для болельщиков Евро-2020

В документе содержится предложение разрешить безвизовый въезд в РФ болельщикам и волонтерам турнира. Об этом пишет RNS.

Авторы законопроекта хотят предоставить фанатам UEFA Евро 2020 возможность въехать на территорию России без оформления виз. Иностранцам нужно будет лишь предоставить свои действительные удостоверения личности. Волонтеры UEFA смогут посетить Россию оформив обыкновенную гуманитарную визу.

Также власти хотят разрешить иностранным болельщикам бесплатно пользоваться услугами всего общественного транспорта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Исключением здесь станут лишь услуги легкового такси. В метро зарубежные гости смогут бесплатно ездить с 00:00 дня проведения игры до 12:00 следующего дня. Убытки перевозчикам собираются возместить из бюджета.

В документе правительства содержится пункт о госрегулировании стоимости номеров в гостиницах. Также законопроектом предусмотрены налоговые льготы для иностранцев и лиц без гражданства, которые будут помогать в проведении и подготовки к чемпионату Европы по футболу. Действие льгот продлится до начала 2021 года.