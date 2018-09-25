Роспотребнадзор выступил с инициативой о наказании за фальсификат
Сегодня, 17:12Общество
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В Роспотребнадзоре планируют внести на рассмотрение правительства России закон, согласно которому предусматривается наказание за фальсификацию пищевой продукции.
Об этом заявила руководитель ведомства Анна попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщила газета «Известия».
Чиновница пояснила, что в административном и уголовном кодексах в настоящее время отсутствует понятие фальсификации, и соответствующее наказание тоже не предусматривается.
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