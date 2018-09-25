Роспотребнадзор выступил с инициативой о наказании за фальсификат

Об этом заявила руководитель ведомства Анна попова на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, сообщила газета «Известия».

Чиновница пояснила, что в административном и уголовном кодексах в настоящее время отсутствует понятие фальсификации, и соответствующее наказание тоже не предусматривается.