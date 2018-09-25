Путин поздравил с днем рождения актрису Лидию Шукшину
Сегодня, 17:13Общество
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Президент России Владимир Путин принес поздравления в честь юбилея народной артистке РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Как написала газета «Известия», глава государства подчеркнул, что актриса обладает большим талантом и безграничной любовью к избранному делу.
Также Путин сказал, что Федосеева-Шукшина обогатила отечественный кинематограф яркими и незабываемыми работам, каждая из которых говорит о мастерстве и широте души артистки.
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