Путин поздравил с днем рождения актрису Лидию Шукшину

Как написала газета «Известия», глава государства подчеркнул, что актриса обладает большим талантом и безграничной любовью к избранному делу.

Также Путин сказал, что Федосеева-Шукшина обогатила отечественный кинематограф яркими и незабываемыми работам, каждая из которых говорит о мастерстве и широте души артистки.