Прокуратура Башкирии проверила Серафимовскую спецшколу

По версии ведомства, два воспитанника спецшколы для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа дважды самовольно ушли из учреждения и совершили угоны автомобилей и кражи при «попустительстве должностных лиц».

Медиакорсеть ранее уже писала об этой ситуации. Напомним, в июле 2018 года воспитанники спецшколы дважды сбегали из учреждения. Оба раза, по словам сотрудников школы, беглецы пойманы достаточно быстро. Со слов мальчиков, побег планировался заранее. По рассказу одного из беглецов, он мечтал сбежать со школы, так как не хотел идти на суд. После этого случая, 7 сентября 2018 года, директор спецшколы Рашит Аднагулов подписал заявление об увольнении.