Пенсионер из Уфы, выплатив долг за квартиру в залоге, не может въехать в жилье

Для Юрия Алексеевича квартира по улице Зорге в Уфе – не только память о лучших годах жизни, но и возможность оставить единственной внучке, воспитаннице детского дома, дом для счастливого будущего.

Годами ранее у супруги Юрия Сухарева был свой продуктовый магазин, но в связи с появлением многочисленных сетевых супермаркетов продажи шли плохо, и ради спасения бизнеса пришлось заложить единственную квартиру. Со слов Сухарева, с долгом семья расплатилась, но так вышло, что данный факт не успели вовремя зафиксировать судебные приставы и вот уже третий год Юрий и его семья пытаются доказать, что они по праву могут въехать в свою квартиру. Ошибку пристава удалось оспорить в суде.

Решение суда.

-Пока выплачивался долг, в этой квартире жили квартиранты, потом их выселили. Но случилось так, что квартиру кто-то успел приобрести, когда долг уже был полностью погашен, но одновременно с этим вышло двойственное решение судебного пристава, - рассказывает внучка Юрия.

-В связи с наличием двух взаимоисключающих судебным приставом исполнителем Советского РОСП Уфы, указанное постановление просят с учетом уточнения иска признать незаконным, - гласит решение суда от 23 мая 2018 года.

Дальнейший алгоритм, казалось, должен быть следующим: урегулирование вопроса с «АФ Банком», на счета которого поступала сумма залога, и вселение в старое новое жилье. Но не все оказалось так просто.

- Вот акт совершения исполнительных действий, - показывает корреспонденту Юрий. – От 30 мая 2018 года, согласно которому было осуществлено мое вселение в квартиру. И выселение квартирантов. Но воз и ныне там: им дали 10 дней на выселение, но они до сих пор там живут, и выселяться не собираются.

Акт исполнительных действий.

Юрий Алексеевич - человек слишком интеллигентный, чтобы решать вопросы силой: для него имеет значение только закон.

-Если мне скажут: Юрий Алексеевич, по решению суда квартира не ваша, я разве буду на что-то претендовать? Я скажу «хорошо» и закроем вопрос, - уверен истец. - Но ведь закон на нашей стороне.