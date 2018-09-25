Опора для бизнеса: как банки смогли оптимизировать бизнес в России

Тем не менее это не исключает тот факт, что у бизнесменов остались все те же проблемы, среди которых бумажная волокита и административные вопросы занимают лидирующие позиции. Но на помощь приходит профессиональное сопровождение банка, которое может полностью закрыть такие вопросы.

Как сообщает «Лента.ру», у предпринимателей образовался ряд претензий к банкам. Коммерческий директор организации «Монолит-Строй» Максим Логвинов отмечает, что вынужденная работа в офисе с операционистом для корпоративных клиентов – устаревшая тенденция. И на сегодняшний день это постепенно отходит на второй план. Первыми в онлайн-обслуживании корпоративных клиентов стали коммерческие кредитные организации, которые быстро заняли пустую нишу за счет своей большей клиентоориентированности.

Рекомендации предпринимателей о работе с такими структурами быстро распространяются в Интернете. Например, владелец сети кофеен в Екатеринбурге Андрей в своем Instagram отметит, что мобильные приложения банков значительно упрощают регистрацию бизнеса и эффективно организуют процесс ведения уже существующей компании. В его кофейнях используются онлайн-кассой Эвотор, а счет он открыл в «ДелоБанке». Бизнесмен отмечает, что это сильно экономит не только нервы, но и время.

Эксперты утверждают, что у нынешнего собственника бизнеса около ½ всего времени занимает решение проблем с бухгалтерией, юристами и администрацией. Оптимизирует эту процедуру использование онлайн-касс, интернет-банкинга и пр.

Пресс-служба «Дело-Банка» рассказывает, что их компания смогла полностью автоматизировать процесс ведения бизнеса: теперь это можно сделать с помощью смартфона, нажав несколько раз на экран. Из клиентам теперь не требуется посещать офисы банка и предоставлять кипу бумаг - все это делается в приложении. Кроме того приложение от «ДелоБанка» позволяет отслеживать развитие бизнеса и решать многие другие вопросы.

Также «ДелоБанк» предоставляет сервис по проверке надежности контрагентов при переводах юрлицам. Банк реализует настроенные мобильные или стационарные терминалы для безналичной оплаты. Средства будут зачисляться на счет организации спустя четыре часа или в установленное время. Также компания предоставляет своим клиентам услугу «Облачная бухгалтерия», доступ к которой возможен в любой точке мира, где есть интернет. А менеджеры готовы в режиме онлайн через приложение решить любой возникший вопрос. При этом являться в офис нет необходимости.