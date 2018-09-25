«Норникель» оказал содействие в реконструкции аэропорта «Норильск»

Как написали «Новые известия», благодаря обновлению взлетно-посадочной полосы, она приведена в соответствие самым передовым требованиям в сфере безопасности полетов. С этого периода в Норильск можно добираться самолетами любых размеров и типов, не волнуясь о влиянии тяжелых погодных условий. Отмечается, что теперь аэропорт превратился почти во «всепогодный». По замечанию Александра Нерадько, главы Федерального агентства воздушного транспорта, взлетно-посадочную полосу аэропорта Норильска строили при учете всех строительных норм, принципов и требований авиации. Он уверил, что с этого момента для пассажиров повысится безопасность и комфорт полетов.

Старший вице-президент, руководитель блока сбыта, коммерции и логистики «Норникеля» Сергей Батехин полагает, что обновление норильского аэропорта стало одним из главных социальных и инфраструктурных проектов. Он убежден, что новый аэропорт улучшит качество жизни местного населения и даст гражданам возможность учиться, работать и отдыхать за пределами региона. Как подчеркнул Батехин, в «Норникеле» предприняли все требуемые меры, чтобы в ходе ремонтных работ аэропорт функционировал, причем даже при пиковых нагрузках.

Реконструкцию начали в 2013 году. Из-за того, что рабочим не удалось закрыть аэропорт полностью, приходилось трудиться в недолгие летние сезоны. Кроме всего отмечается, что выполнение проекта находилось под личным контролем главы государства Владимира Путина, поскольку для развития всей Арктики этот проект имеет стратегическое значение. Как только в следующем году реконструкция завершится, «Норильск» станет одним из наиболее современных аэропортовых комплексов российской Арктики.