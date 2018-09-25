Из школьных автоматов в школах Санкт-Петербурга уберут газировку и шоколад
Сегодня, 17:15Общество
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Сотрудники комитета по образования в Санкт-Петербурге произвели проверку ассортимента товаров в автоматах, установленных в школах города.
Как написала газета «Известия», в письме, направленном по результатам проверки в районные администрации, говорится, что в школах можно продавать соки, нектары, молочные напитки и стерилизованное молоко в емкости не более 350 миллилитров и бутилированную питьевую воду без газа.
Не разрешается реализация газированных напитков, чипсов и шоколада, поскольку эта продукция не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.
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