Instagram покидают ее создатели

О своем решении Систром написал на своей страничке в соцсети. Об этом информирует RNS.

По словам Кевина Систрома, он с Майком Кригером благодарен команде за работу. С 2010 года число сотрудников Instagram выросло с 13 до более чем 1 000 человек. Офисы компании разбросаны по всему миру. Последние шесть лет Instagram тесно работал с командой Facebook.

Продуктами Instagram пользуется свыше миллиарда человек. Сейчас Майк Кригер и Кевин Систром хотят немного отдохнуть, а после заняться чем-то новым, открыв следующую главу своей жизни. После отпуска у основателей Instagram должна вновь появиться любознательность и тяга к творчеству. Кригер и Систром продолжат следить за развитием Instagram и Facebook.