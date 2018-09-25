Душевнобольному жителю Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за якобы спиленный дуб

Уголовное дело возбуждено в июле этого года в отношении 49-летнего жителя одной из деревень Аургазинского района Башкирии Геннадия Васильева по материалам проверки, которую провели местные правоохранители, якобы мужчина прошлым летом незаконно спилил дуб. Тем самым он причинил невосполнимый вред природе и достоин наказания вплоть до тюремного заключения на два года: столько предусмотрено частью первой статьи 260 Уголовного кодекса «Незаконная рубка лесных насаждений».

Ну, если спилил и тем самым нарушил закон, тут, безусловно, вопросов никаких нет, должен ответить по всей строгости. Правда, вопросы возникают пока другого рода.

- Непонятно, зачем ему ходить и незаконно рубить дерево, когда летом прошлого года ему официально выделена для этих целей делянка? – задается вопросом старший брат Геннадия Васильева Андрей.

Помимо этого, в материалах проверки говорится, что дуб спилен с помощью топора и двуручной пилы. Все, наверняка, знают, что такое двуручная пила. Так вот, она на то и называется двуручная, потому что, чтобы с помощью нее что-то пилить, нужны два человека, в одиночку это сделать в принципе невозможно, тем более, вертикально стоящее дерево.

Ну, в интернете, конечно, есть лайфхаки по поводу того, как одному работать двуручной пилой, какие нужно для этого сделать приспособления. Правда, в материалах проверки о таких приспособлениях ничего не сказано.

- Мой младший брат психически не здоров. Ему официально поставлен диагноз: олигофрения с легкой степенью дебильности. В виду этой болезни, он очень доверчивый и добродушный, он верит буквально всему, что ему скажут, это в обычной жизни подтверждалось многократно. Поэтому когда домой пришли полицейские и подсунули ему подписать какие-то документы, неудивительно, что брат это сделал, я уверен, даже не читая, – говорит Андрей Васильев.

Далее брат возможного будущего уголовника и уничтожителя народного леса возмущен тем фактом, что когда пришли полицейские к нему домой, а брат хотел позвонить старшему брату посоветоваться, они якобы запретили ему это сделать.

- Они приходят в мой дом, он на меня зарегистрирован, как и все имущество в доме, проводят там свои следственные действия, изымают пилу – мою в мое отсутствие и в отсутствие понятых – не разрешают брату позвонить мне. Я считаю, они грубо нарушили закон, – говорит Андрей Васильев.

По его словам, заготовкой дров и прочими делами, связанными с рубкой леса, в семье занимается он сам. Делает он это бензопилой, которую по понятным причинам в доме, где живет брат с такой личной особенностью, не оставляет.

- Та двуручная пила, ей сто лет в обед, она ржавая с обеих сторон. Если бы ею пилили деревья, разве она была бы ржавая? – продолжает задаваться вопросами Андрей Васильев.

Также его возмущает тот факт, что полицейские зачем-то отвезли брата в лес, где и был год назад кем-то спилен дуб, угрожали ему посадкой в тюрьму. Если по факту спиленного дуба было заведено уголовное дело, то место спила дуба, соответственно, является местом преступления. Элементарная логика подсказывает, что возить подозреваемого на место преступления – это уже некий следственный эксперимент, который обязательно производится с фиксацией на видео или в присутствии понятых. Чего, по утверждению брата того мужчины, сделано не было.

- Я уверен, я это в жалобе прокурору написал: дело на брата сфальсифицировали. Они воспользовались душевнобольным состоянием моего брата, его добродушностью и доверчивостью, «состряпали» уголовное дело ради улучшения своих показателей раскрываемости, – уверен Андрей Васильев.

Когда дела заводятся с целью повысить показатели раскрываемости, это называется «палочная система». Это когда руководители правоохранителей требуют от подчиненных раскрывать преступления в соответствии с количественным планом, отсюда, собственно и название этой системы: поймал жулика, «сделал палку».

В общем-то все об этом слышали, знают, что это такое. Официальные руководители правоохранительных ведомств отрицают наличие «палочной системы». Однако люди, которые работают внутри этой системы как настоящие, так и бывшие работники правоохранительных ведомств, рассказывают другое.

- Конечно, эта система есть. «Палочная система» есть во всех правоохранительных системах. Правда, называется она по-хитрому, например, «ежемесячный прогноз». Используется такой показатель: АППГ – аналогичный период прошлого года. Если в периоде текущего года, например, меньше выявили преступлений, чем за аналогичный период прошлого года, значит, плохо сработали, – говорит Искандер Фахретдинов, ныне адвокат, ранее он работал следователем в прокуратуре Башкирии.

По словам нашего собеседника, это и есть «палочная система». Кто плохо работает, того наказывают. Формально не за это, то есть, наказывают завуалированно: выговор могут влепить, повод найдется на любого, например, за незаполненный журнал.

Причем, по словам нашего собеседника, система может доходить до абсурда. Если, условно, в прошлом году было 15 убийств или, к примеру, каких-то преступлений в количестве 225 штук, а в этом году 10 убийств и 220 преступлений, то реально могут спросить: а где еще? И вот тут хоть сам иди и вешай людей.

А что касается слабоумных, на них, по словам нашего собеседника, любят «вешать» преступления. Целый месяц полицейские бегают, ищут жуликов, которые по-быстрому все признают и дела в особом порядке (в упрощенном порядке, – прим.) в суде рассматриваются. Поэтому на сложные дела у них зачастую нет времени.

- Нераскрытые сложные дела в итоге годами в сейфах лежат, потом прекращаются за истечением сроков давности, – говорит наш собеседник.