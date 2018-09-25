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Душевнобольному жителю Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за якобы спиленный дуб
Сюжеты:
Третий секторВыборы-2018Болеем за наших
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Душевнобольному жителю Башкирии грозит до двух лет тюрьмы за якобы спиленный дуб

Сегодня, 12:12ОбществоМарат ГареевФото: pixabay.com
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