Дело супруги каннибала из Краснодара направили в суд
Сегодня, 17:11Общество
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В Краснодарском крае закончилось расследование в отношении Натальи Бакшеевой, жены «краснодарского каннибала» Дмитрия Бакшеева.
Как сообщила газета «Известия», женщина обвиняется в подстрекательстве к убийству.
Ее супруг обвиняется в убийстве. В сентябре прошлого года мужчина убил и расчленил знакомую, а после хранил части ее тела в солевом растворе и в холодильнике у себя дома.
Ранее эксперты признали Наталью Бакшееву вменяемой. В настоящее время дело против нее направили в суд.
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