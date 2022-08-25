«Возникли разногласия»: брат найденных убитыми мамы с дочкой из Башкирии о трагедии

24 августа в Перми завершили поиски 45-летней жительницы башкирского Ишимбая и ее 5-летней дочери. Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в лесу недалеко от города.
Брат погибшей Игорь в разговоре с журналистом Mkset рассказал, что его сестра со своей дочкой приехала в Пермь погостить у подруги, однако у подруг в процессе посиделок якобы возникли некие разногласия, женщины поругались, и, со слов брата, Таисия взяла свою дочь и вещи и ушла из дома. Как уточнил Игорь, через полчаса после ухода мамы с ребенком из дома подруга пошла искать их, но никого ни на улице, ни поблизости не нашла.
В данный момент брат погибшей направляется в город Пермь. В первую очередь для того, чтобы получить тела своей сестры и маленькой племянницы. Однако сам он в разговоре уточнил, что сегодня забрать тела вряд ли удастся, так как правоохранителям предстоит провести ряд следственных действий.
Уточнил в разговоре с корреспондентом Mkset брат погибшей семьи и то, что сам он обладает той же информацией, которая известна широкой общественности. Правоохранительные органы не раскрывают подробности. Официальный комментарий по ситуации следком по Пермскому краю планировал дать сегодняшним утром, однако информации по этой трагедии на сайте ведомства пока нет.