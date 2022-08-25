Вместе сидели: убитая в Перми жительница Башкирии познакомилась с подругой в тюрьме

Вместе сидели: убитая в Перми жительница Башкирии познакомилась с подругой в тюрьме
Вместе сидели: убитая в Перми жительница Башкирии познакомилась с подругой в тюрьме
Вчера, 16:05ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Стремительно распутывающийся клубок вокруг убийства женщины с ребенком в Перми выдает все больше удивительных подробностей, о который сообщает портал 59RU 25 августа.

По данным издания, ведущего онлайн-трансляцию происходящего вокруг убийства жительницы Ишимбая и ее 5-летней дочери, убитые стали подругами в местах лишения свободы, где обе отбывали наказание. Как уже сообщал ранее Mkset со ссылкой на 59.RU, подозреваемая в убийстве 49-летняя женщина якобы отбывала наказание за попытку сбыта наркотических средств.

По данным 59.ru, убитая же жительница Ишимбая была судима за грабеж, причем совершенный в составе группы, что является отягчающим обстоятельством. Известно, что грабеж был совершен с применением насилия или же с угрозой насилия. Но это был не единственный криминальный эпизод в жизни убитой, в данный момент в Ишимбае рассматривается дело о краже, которую, по версии следствия, совершила убитая вместе с подельницей из прошлого дела.

Напомним, 18 августа стало известно о пропаже 45-летней жительницы Ишимбая и ее 5-летней дочери. Обе они гостили у подруги женщины в Перми. По версии той самой подруги они повздорили и убитая с дочерью ушли в неизвестном направлении, та через 30 минут пошла искать ее и не нашла. Затем пропавших искать стала уже полиция. В итоге убитых маму и дочь нашли в лесу, женщину нашли зарезанной, а малышку задушенной. Известно, что пермячка планировала убийство и совершила его не одна, а с мужчиной-подельником.

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