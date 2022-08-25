В Башкирии зафиксировано снижение цен на овощи и фрукты

За минувшую неделю в Башкирии наблюдается существенное снижение цен на такие товары, как свекла, помидоры, морковь, репчатый лук и яблоки. Цены на данные товарные категории снизились в среднем на 5,6 — 11,5%. Об этом сообщает Башкортостанстат.
Так, стоимость килограмма свеклы в среднем составила 30 рублей, снизившись на 11,5%, также на 9,7% подешевели томаты — цена за килограмм составила в среднем 76 рублей. За 38 рублей в республике можно приобрести килограмм моркови, стоимость которой в среднем упала на 9%. На 6,8 и 5,1% соответственно подешевели репчатый лук и яблоки.
Наряду с этим цены, согласно данным мониторинга аналитиков, выросли на мясную продукцию, а также различные товары животного и растительного происхождения. Так, килограмм сосисок или сарделек обойдётся жителям республики в среднем в 411 рублей, подорожав на 6,8%. Также в диапазоне от 0,1 — 2,6 фиксируется повышение цен хлеб, молочные продукты, сахар и другие.
Подешевели на 0,1 — 3,3% такие товары, как различные виды мяса: баранина, говядина, курица, а также подсолнечное масло, огурцы, капуста, бананы, консервы с фруктами и ягодами, предназначенные для питания детей и другие.