В Башкирии 60-летний мужчина сломал подруге руку кочергой и угрожал ей убийством

В Башкирии 60-летний мужчина сломал подруге руку кочергой и угрожал ей убийством
В Башкирии 60-летний мужчина сломал подруге руку кочергой и угрожал ей убийством
Вчера, 11:03ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В ближайшие 2,5 года ранее судимый житель села Кирябинское точно не воплотит страшные слова в жизнь — их он проведет в колонии строгого режима, сообщил Башинформ 25 августа.

В Учалинском районе Башкирии Учалинский же райсуд рассмотрел очередное дело о домашнем насилии. Ранее судимый селянин в почтенном возрасте 60 лет сохранил свой горячий нрав и ругался с сожительницей — в ходе конфликта он схватил кочергу и рассыпая угрозы убийством сломал руку своей сожительнице. При чем сломанная рука была той самой «малой кровью», которой отделалась потерпевшая, ведь женщина прикрывала рукой свою голову. К счастью женщина осталась жива, но получила закрытый перелом лучевой кости.

Также мужчина не стеснялся в выражениях и грозился сожительнице убить ее. Собственно за это его и судили в том числе и по статье угроза убийством. Между тем мужчина вину свою на суде признал, суд же за его злодеяния приговорил его к двум с половиной годам колонии строгого режима, однако приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, сегодня тема домашнего насилия вновь всколыхнула общественность после резонансного убийства молодой мамы и чиновницы администрации Белорецкого района ее бывшим мужем, который на регулярной основе колотил ее и преследовал, о чем свидетельствуют 13 заявлений в полицию. Однако обращения не помогли и в итоге экс-супруг подкараулил жертву у дома ее родителей и нанес 13 ударов ножом, после чего отправился в полицию и написал явку с повинной. Позже он заявит о том, что убивать мать своих детей не планировал, а нож к дому ее родителей взял «для самообороны».

Как бы не была трагична история убийства и преследования Дины Махияновой к сожалению это не редкость. Не так давно журналистка Дарья Кучеренко подготовила для Mkset большой материал о том, как даже систематическое домашнее насилие обходится тиранам в 5 тысяч рублей и как все-таки можно женщине спасти себя и своих детей в случае если и ее семьи коснулась это беда. Уместно напомнить и о том, что по данным официальной статистики, Башкирия занимает второе место среди российских регионов по количеству женщин, погибших от рук партнера или родственника.

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