«Семиглавый восьмирук»: вице-премьер Марзаев признался в куче проблем в ЖКХ Башкирии

«Семиглавый восьмирук»: вице-премьер Марзаев признался в куче проблем в ЖКХ Башкирии
«Семиглавый восьмирук»: вице-премьер Марзаев признался в куче проблем в ЖКХ Башкирии
Вчера, 15:31ОбществоАзамат НуховФото: Mkset.ru
О том, кем его заставляет себя чувствовать напряжённая работа Алан Марзаев высказался сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке жилищно-коммунального комплекса Башкирии

Вице-премьер правительства республики Алан Марзаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке жилищно-коммунального комплекса Башкирии к работе в осенне-зимний период, рассказал о накопившихся проблемах, а также о том, кем ощущает себя во время работы.

Так, по словам Марзаева, проблемы в данной отрасли копились в течение многих лет, а при их решении сам чиновник чувствует себя «Семиглавым восьмируком».

Напомним, широкую известность среди жителей республики Алан Марзаев получил после того, как в сеть попала аудиозапись, на которой тот в ходе разговора с подчинёнными неоднократно прибегал к использованию обсценной лексики. Так, в ходе диалога Марзаев призвал подчинённых «вылизать» Уфу «к приезду шефа».

В пресс-службе городской администрации информацию о том, действительно ли голос на записи принадлежит чиновнику, не подтвердили, но и не опровергли. Впоследствии Марзаев всё же признался, что это был он.

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