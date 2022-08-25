«Семиглавый восьмирук»: вице-премьер Марзаев признался в куче проблем в ЖКХ Башкирии

О том, кем его заставляет себя чувствовать напряжённая работа Алан Марзаев высказался сегодня в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке жилищно-коммунального комплекса Башкирии

Вице-премьер правительства республики Алан Марзаев в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке жилищно-коммунального комплекса Башкирии к работе в осенне-зимний период, рассказал о накопившихся проблемах, а также о том, кем ощущает себя во время работы. Так, по словам Марзаева, проблемы в данной отрасли копились в течение многих лет, а при их решении сам чиновник чувствует себя «Семиглавым восьмируком». Напомним, широкую известность среди жителей республики Алан Марзаев получил после того, как в сеть попала аудиозапись, на которой тот в ходе разговора с подчинёнными неоднократно прибегал к использованию обсценной лексики. Так, в ходе диалога Марзаев призвал подчинённых «вылизать» Уфу «к приезду шефа». В пресс-службе городской администрации информацию о том, действительно ли голос на записи принадлежит чиновнику, не подтвердили, но и не опровергли. Впоследствии Марзаев всё же признался, что это был он.

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