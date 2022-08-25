РЭО: Эксперты отрасли поддержали решение Путина по реформе РОП

Эксперты сферы обращения с отходами положительно оценили предстоящие изменения в механизме расширенной ответственности производителей и импортеров упаковки и товаров, которые ранее были одобрены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как пишет издание rg.ru, глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о том, что согласованные президентом Путиным изменения в механизм РОП позволят лучше администрировать предприятия. По словам представителя РЭО, благодаря реформе расширенной ответственности производителей отпадет необходимость администрировать миллионы мелких компаний, которые применяют упаковку. Вместо этого нужно будет администрировать производителей, которых порядка двух с половиной тысяч. Также Буцаев отметил, что было одобрено предложение по введению 100% нормативов утилизации упаковки с первого января 2025 года. Напомним, ранее вице-премьер Виктория Абрамченко направила главе государства письмо, в котором изложила инициативы по усовершенствованию механизма расширенной ответственности производителей, в том числе было предложено со следующего года перенести ответственность за утилизацию всего объема производимой упаковки на ее изготовителей. Что касается производителей товаров, то ответственность с них не снимается, поскольку они будут приобретать упаковку, в стоимость которой уже будут заложены затраты на ее утилизацию. По словам исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, в существующей сегодня системе расширенной ответственности производителей применяет понижающий коэффициент ставок экосбора. Это стимулирует производителей использовать упаковку, которую не утилизируют. Он отметил, что лига приветствует изменения, позволяющие устранить этот недостаток. Сооснователь СОЭМЗ Денис Кондратьев отметил, что действующий сейчас механизм расширенной ответственности производителей требует привлечения большого количества администраторов и инспекторов, что делает выстраивание системы «нечестным». Когда ответственность за утилизацию упаковки будет перенесена на ее производителей и будут созданы электронные реестры, эта проблема будет решена. С этим согласен депутат ГД РФ Андрей Луговой, по мнению которого запускать измененную систему РОП нужно как можно быстрее. «Более того, согласно букве закона, обеспечить утилизацию упаковки должны все субъекты экономики, которые используют упаковку: сюда также попадают службы доставки, интернет-торговля и буквально каждый индивидуальный предприниматель, торгующий на рынке», — отметил Луговой. По его словам, нужно сократить их количество, в этом случае за утилизацию будут отвечать только ее производители. Член НТС Росприроднадзора РФ Наталья Беляева отметила, что говорить о нагрузке на предпринимателей могут только те, кто не знает, что фактически она лежит на простых гражданах. По ее словам, планируемые изменения в механизме РОП помогут уменьшить неразбериху, которая не позволяет предприятиям понять, кто и за что должен платить.

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