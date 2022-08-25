Опыт Нижегородской области по профилактике терроризма применят в других регионах

Нижегородский опыт профилактики распространения деструктивных идеологий рекомендован к использованию в других регионах. Об этом стало известно по итогам конференции “Абсолютный терроризм: международная молодежная субкультура “Колумбайн” и родственные течения как новая террористическая угроза”.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, стратегия всей работы направлена, в частности, на раннее выявление признаков, которые могут привести к проявлениям терроризма. Об этом пишет newsnn.ru. Он также добавил, что общие усилия внутриполитического блока регионального правительства, правоохранительных органов, религиозных и общественных организаций нацелены на то, чтобы противостоять этой страшной опасности. Кроме того, присутствующие на конференции подвергли обсуждению специфику движения “Колумбайн”, в основе идеологии которого заложено тотальное уничтожение человечества. Заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев в качестве примера рассказал об эффективных практиках, созданных в Нижегородской области, а именно про систему профилактики и методическое пособие для сотрудников образовательных учреждений. Пособие участникам мероприятия представил министр внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области Павел Карасев, при этом он заявил о готовности делиться опытом с другими субъектами РФ и выстраивать совместную работу.

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