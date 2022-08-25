Ночью в Башкирии произошел масштабный пожар на нефтебазе площадью 100 квадратов

К счастью в пожаре никто не пострадал, однако его тушение до сих пор продолжается, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 25 августа.

Сегодня, 25 августа около 4 часов утра в главное управление МЧС по Башкирии поступила информация на нефтебазе в городе Туймазы. Туймазинский пожарный гарнизон отправился на место происшествия по второму, то есть повышенному рангу, присваивается он когда обстановка становится критической и требует не только дополнительных человеческих сил, но и запаса воды и техники. Первые пожарные расчеты прибывшие на место наблюдали открытое горение мазута на площади 100 квадратных метров. Через час после первого сообщения о пожаре в ГУ МЧС он был локализован на площади в сто квадратных метров. Под утро, в 5:27 минут удалось ликвидировать и открытое горение. Тушение продолжается и сейчас. К счастью пожар обошелся без пострадавших. По предварительным данным, которые озвучили в пресс-службе МЧС по Башкирии, в процессе перекачки на сливо-наливной эстакады мазута из ЖД вагона в наземный резервуар произошёл розлив мазута, после чего тот загорелся. Однако это лишь предварительные данные, реальную причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России.

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