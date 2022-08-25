«Ключ увез Хабиров»: жители возмущены неработающим световым фонтаном в парке Кашкадан

Жители Уфы и гости столицы были на пределе возмущений, когда накануне, 24 августа, в назначенное время фонтан не заработал совсем. По их словам, это происходит не впервые.

Вечером 24 августа журналист Mkset отправился в распиаренный властями парк Кашкадан, чтобы посмотреть шоу с мультимедийным фонтаном. Ранее мэрия Уфы сообщала, что светомузыкальное шоу с водой можно увидеть каждый день ровно в 22.30, кроме понедельника, когда проводится техобслуживание. Накануне, в среду, в назначенное время фонтан не заработал. К слову, его включения ожидало очень много народу — люди заняли места на деревянном настиле и на пляже. На парковке яблоку не было места упасть — казалось, что посмотреть на фонтан приехал весь город. Но «чуда» не случилось. Очевидцы перешептывались и заявляли, что конфуз с фонтаном происходит не впервые — «если ровно в половину не включился, значит, ничего не будет», заявляли уфимцы. — Возмущение до предела. Сегодня 24.08.22 года в очередной раз повезли ребёнка, четыре годика, посмотреть на фонтан в парке Кашкадан. И снова его не включили! Ну как так можно относиться к людям. Уже ночь, народ ждёт. Открыли называется. Живём в Уфе и не можем увидеть это «чудо». Теперь пишу в кавычках… — высказалась недовольная уфимка. — Кто-то еще в Уфе верит в отчетные видео? Хабиров, по-моему, в отпуске. Наверное, ключ от фонтана с собой увез, — предположила уфимка Ольга. Оказалось, что руководство парка «Уфапарк» за несколько часов до шоу сообщило о том, что 24 августа фонтан работать не будет. Правда, сделало оно это только в своих соцсетях — многие жители оказались не в курсе новости. — Вы бы в самом парке объявление повесили или ближе к назначенному времени, чтобы кто-нибудь из техперсонала объявил о техработах, — удивляется уфимец Сергей. — Знаю тех, кто даже из районов специально ездил на фонтан посмотреть, и он также не работал. Я тоже хотела так увидеть это шоу и не увидела. Больше желания в этот парк ходить нет, ощущение, будто меня серьезно обманули, — призналась еще одна уфимка. В мэрии Уфы сообщили, что данный фонтан работает в тестовом режиме, и иногда возникает необходимость непредвиденного отключения. — Так произошло 24 августа, приносим свои изменения за доставленные неудобства. Сегодня, 25 августа, фонтан точно будет работать, — отметили власти.

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