Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве ветерана в Башкирии

Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве ветерана в Башкирии
Глава СК РФ Бастрыкин поставил на контроль дело об убийстве ветерана в Башкирии
Вчера, 21:16ОбществоАзамат НуховФото: Артур Салимов / 1MI
Заявление главы Следственного комитета опубликовали в ведомстве 25 августа

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин будет контролировать ход расследования убийства 95-летнего ветерана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что глава СК направил обращение к и. о. руководителя ведомства в Башкирии Ильясу Масаллимову, в котором дал тому поручение в кратчайшие сроки найти виновных в убийстве пожилого человека.

Напомним, 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны обнаружили мёртвым сегодня в собственном доме в селе Кадырово Илишевского района республики. На теле мужчины, которое обнаружила соцработник, было множество ножевых ранений.

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