Он смотрит иначе, и чувствует не так, как другие. Для него мир — это вечное постоянство, нарушать которое нельзя ни при каких обстоятельствах! Таков диагноз. И лишь музыке он прощает бесцеремонное вторжение. Уфимец Айдар Разяпов вокалом ударил по аутизму.

Где-то, укрытая от посторонних глаз, она под надежной защитой — единственная земля, где обитает его душа. Цвета белых лилий под голубым простором неба — безграничная и загадочная. Но едва ли он позволит так бесцеремонно вторгаться в свой мир. Это не его выбор, скорее чудовищная предопределенность — дар и трагедия — соединённые в единое целое. Мир Айдара Разяпова с самого рождения был синонимом постоянства. В нём царят строгие правила: никаких резких движений и громких звуков. В идеале, если людей вокруг будет как можно меньше. И не дай Бог допустить неосторожное прикосновение. В свои 15 этот мальчишка, в чьих глазах поселилась грусть дождя, с диагнозом аутизм вполне примирился, научился жить с ним… и всё же — не дай Бог нарушить правила… Для своих сверстников он Terra Incognita. Но эту землю невозможно покинуть. И в том, как он смотрит, и в том, как реагирует на происходящее вокруг есть что-то чарующее. Все люди, как люди, а он — загадочная уникальность. И это волшебное ощущение не покидает ни на секунду… «Достичь успеха мне помогла любовь к музыке. Музыка — это моя жизнь. У меня большие планы. Я хочу стать профессиональным певцом, музыкантом, а также я хочу научиться писать песни» — эта мысль в голове Айдара бьётся беспокойным стремлением. И подросток, превозмогая свои особенности, жадно постигает вокальное мастерство. В проект #безграничные_возможности2022 он врывается пронзительной композицией «Закаты алые». Она о том, как война разлучает близких, но даже под пулями, на самом дне ада остаётся светлая тихая надежда. Казалось бы — военная лирика для 15-летнего парня — неподъемный гранит. Но Айдар сосредоточен внутрь себя и крошечными порциями выдаёт ту самую, правильную эмоцию. Возможно, потому что лирический герой песни, по сути — ненамного старше самого Айдара, но, скорее всего, секрет успеха кроется в неповторимых обертонах его психики. «Мой творческий путь начался с музыкальной школы, которую я через год бросил. Я дал бы себе совет — не бросать и учиться, учиться и ещё раз учиться» — в этом признании есть небольшая неточность. Музыкальную школу Айдар хоть и бросил, но вскоре пришёл в коллектив культурно-досугового центра «Химик». Здесь он стал солистом молодёжного вокального ансамбля «Свободный стиль». Он без устали постигает эстрадный вокал, а дома самостоятельно учится играть на струнных и клавишных инструментах. По словам педагогов, музыка — это единственная вещь на свете, которая невозможным образом преображает Айдара. Из замкнутого и сосредоточенного он превращается в открытую и уязвимую исповедь. Всё, что для этого нужно — просто сделать шаг на сцену. Об этом мало, кто знает, но кроме аутизма у мальчика — атрофия зрительного нерва. Один глаз Айдара с рождения плохо видит — вот так на него повлияла родовая травма. Но и эта особенность словно остаётся за пределами его мира. В конце концов, в 15 лет он уже победитель и лауреат различных конкурсов. А значит, нет таких вещей, которые человеческий разум не мог бы победить. «Каждый день я говорю себе: я всё смогу, я всё сумею! Моё увлечение изменило мою жизнь. Я стал привыкать к обществу, преодолел много страхов, учусь общаться с молодёжью, то есть музыка помогает мне преодолевать все трудности и поддерживать связь с окружающими» — вот так Айдар подводит итог. И между строк, среди несказанного, отчаянно бьётся его желание жить и быть счастливым. Шаги даются непросто, но однажды единственная земля, где обитает его душа, станет по-настоящему любимой одной единственной… И в это тоже Айдар очень верит…

Материалы по теме: Безграничные возможности: жители Башкирии стали лидерами федерального проекта

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter