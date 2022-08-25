Где-то, укрытая от посторонних глаз, она под надежной защитой — единственная земля, где обитает его душа. Цвета белых лилий под голубым простором неба — безграничная и загадочная. Но едва ли он позволит так бесцеремонно вторгаться в свой мир. Это не его выбор, скорее чудовищная предопределенность — дар и трагедия — соединённые в единое целое.
Мир Айдара Разяпова с самого рождения был синонимом постоянства. В нём царят строгие правила: никаких резких движений и громких звуков. В идеале, если людей вокруг будет как можно меньше. И не дай Бог допустить неосторожное прикосновение. В свои 15 этот мальчишка, в чьих глазах поселилась грусть дождя, с диагнозом аутизм вполне примирился, научился жить с ним… и всё же — не дай Бог нарушить правила…
Для своих сверстников он Terra Incognita. Но эту землю невозможно покинуть. И в том, как он смотрит, и в том, как реагирует на происходящее вокруг есть что-то чарующее. Все люди, как люди, а он — загадочная уникальность. И это волшебное ощущение не покидает ни на секунду…
«Достичь успеха мне помогла любовь к музыке. Музыка — это моя жизнь. У меня большие планы. Я хочу стать профессиональным певцом, музыкантом, а также я хочу научиться писать песни» — эта мысль в голове Айдара бьётся беспокойным стремлением.
И подросток, превозмогая свои особенности, жадно постигает вокальное мастерство.
В проект #безграничные_возможности2022 он врывается пронзительной композицией «Закаты алые». Она о том, как война разлучает близких, но даже под пулями, на самом дне ада остаётся светлая тихая надежда. Казалось бы — военная лирика для 15-летнего парня — неподъемный гранит. Но Айдар сосредоточен внутрь себя и крошечными порциями выдаёт ту самую, правильную эмоцию. Возможно, потому что лирический герой песни, по сути — ненамного старше самого Айдара, но, скорее всего, секрет успеха кроется в неповторимых обертонах его психики.
«Мой творческий путь начался с музыкальной школы, которую я через год бросил. Я дал бы себе совет — не бросать и учиться, учиться и ещё раз учиться» — в этом признании есть небольшая неточность.
Музыкальную школу Айдар хоть и бросил, но вскоре пришёл в коллектив культурно-досугового центра «Химик». Здесь он стал солистом молодёжного вокального ансамбля «Свободный стиль». Он без устали постигает эстрадный вокал, а дома самостоятельно учится играть на струнных и клавишных инструментах. По словам педагогов, музыка — это единственная вещь на свете, которая невозможным образом преображает Айдара. Из замкнутого и сосредоточенного он превращается в открытую и уязвимую исповедь. Всё, что для этого нужно — просто сделать шаг на сцену.
Об этом мало, кто знает, но кроме аутизма у мальчика — атрофия зрительного нерва. Один глаз Айдара с рождения плохо видит — вот так на него повлияла родовая травма. Но и эта особенность словно остаётся за пределами его мира. В конце концов, в 15 лет он уже победитель и лауреат различных конкурсов. А значит, нет таких вещей, которые человеческий разум не мог бы победить.
«Каждый день я говорю себе: я всё смогу, я всё сумею! Моё увлечение изменило мою жизнь. Я стал привыкать к обществу, преодолел много страхов, учусь общаться с молодёжью, то есть музыка помогает мне преодолевать все трудности и поддерживать связь с окружающими» — вот так Айдар подводит итог.
И между строк, среди несказанного, отчаянно бьётся его желание жить и быть счастливым. Шаги даются непросто, но однажды единственная земля, где обитает его душа, станет по-настоящему любимой одной единственной… И в это тоже Айдар очень верит…