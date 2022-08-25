Банк «Открытие» предложил вклад со ставкой выше среднего по рынку

Банк «Открытие» предложил вклад со ставкой выше среднего по рынку
Банк «Открытие» предложил вклад со ставкой выше среднего по рынку
Вчера, 15:05ОбществоФото: yandex maps
Банк «Открытие» предложил клиентам трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка» по ставке выше средней максимальной среди топ-10 российских банков, которая сегодня составляет 6,8%. Приобрести продукты смогут те, кто ранее в банке не размещал крупные суммы.

По словам лидера трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александра Бородкина, по истечении сроков вкладов клиенту проще остаться в том же банке, если есть подходящие условия, передает newstracker.ru.

«Мы, разумеется, сформировали хорошие условия с запасом для всех периодов, в частности для нестандартных сроков — 5 и 7 месяцев», — сказал Бородкин.

Многие эксперты считают, что популярность накопительных счетов выросла, потому что банки предлагают по ним почти такие же высокие ставки, что и по срочным вкладам. При этом счета стали более мобильными, например накопительный счет «Копилка» того же «Открытия». Такие же опции появляются и у других финансовых учреждений.

Самая понятная валюта вклада для россиян — рубли, хотя еще недавно некоторые хранили сбережения в евро и долларах. Но сейчас многие банки все чаще вводят дестимулирующие меры для срочных валютных вкладов — комиссии, отрицательные проценты. Банк «Открытие» предложил клиентам альтернативные варианты выхода из валюты: повышенную ставку для тех, кто конвертирует из долларов США и евро в рубли, а также специальный накопительный счет в юанях.

«Есть всего три достаточно понятных для граждан валюты: юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Юань является самой крупной из них, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор валютных вкладчиков после перевода в рубли», — отметил Александр Бородкин.

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