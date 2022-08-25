Банк «Открытие» предложил вклад со ставкой выше среднего по рынку

Банк «Открытие» предложил клиентам трехмесячный вклад «Первый» или накопительный счет «Копилка» по ставке выше средней максимальной среди топ-10 российских банков, которая сегодня составляет 6,8%. Приобрести продукты смогут те, кто ранее в банке не размещал крупные суммы.

По словам лидера трайба «Инвестиции и сбережения» банка «Открытие» Александра Бородкина, по истечении сроков вкладов клиенту проще остаться в том же банке, если есть подходящие условия, передает newstracker.ru. «Мы, разумеется, сформировали хорошие условия с запасом для всех периодов, в частности для нестандартных сроков — 5 и 7 месяцев», — сказал Бородкин. Многие эксперты считают, что популярность накопительных счетов выросла, потому что банки предлагают по ним почти такие же высокие ставки, что и по срочным вкладам. При этом счета стали более мобильными, например накопительный счет «Копилка» того же «Открытия». Такие же опции появляются и у других финансовых учреждений. Самая понятная валюта вклада для россиян — рубли, хотя еще недавно некоторые хранили сбережения в евро и долларах. Но сейчас многие банки все чаще вводят дестимулирующие меры для срочных валютных вкладов — комиссии, отрицательные проценты. Банк «Открытие» предложил клиентам альтернативные варианты выхода из валюты: повышенную ставку для тех, кто конвертирует из долларов США и евро в рубли, а также специальный накопительный счет в юанях. «Есть всего три достаточно понятных для граждан валюты: юани, турецкие лиры и дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. Юань является самой крупной из них, и люди смотрят на него с наибольшим доверием. Так что конвертация в юани — это второй выбор валютных вкладчиков после перевода в рубли», — отметил Александр Бородкин.

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