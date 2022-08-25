Алан Марзаев заявил об отставании Башкирии от плана по замене изношенных теплосетей

Алан Марзаев заявил об отставании Башкирии от плана по замене изношенных теплосетей
Алан Марзаев заявил об отставании Башкирии от плана по замене изношенных теплосетей
Вчера, 15:59ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О необходимых и об имеющихся темпах замены изношенных труб на новые рассказал на пресс-конференции в ИА «Башинформ» вице-премьер Башкирии 25 августа.

Сегодня 25 августа ИА «Башинформ» проводит большую конференцию в преддверии нового отопительного сезона, во время которого для собственников жилья будет введено немало ноу-хау. Однако это отдельный разговор. Есть и моменты в которых власти наблюдают не только стабильность, но и некую стагнацию.

Так вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признался в том, что работы по замене изношенных тепловых сетей в республике отставют от графика. По плану ежегодно должно заменяться 5% теплосетей, фактически же заменяется около 3,5%.

Мы немного отстаем, так как требуются большие финансовые вложения.Алан Марзаев

Арифметику Марзаев обрисовал просто — для качественной и бесперебойной работы нужно менять теплосети полностью (на 100%) каждые 20 лет. Сейчас, как уже было отмечено, заменить более 3,5% не выходит.

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