Алан Марзаев заявил об отставании Башкирии от плана по замене изношенных теплосетей

О необходимых и об имеющихся темпах замены изношенных труб на новые рассказал на пресс-конференции в ИА «Башинформ» вице-премьер Башкирии 25 августа.

Сегодня 25 августа ИА «Башинформ» проводит большую конференцию в преддверии нового отопительного сезона, во время которого для собственников жилья будет введено немало ноу-хау. Однако это отдельный разговор. Есть и моменты в которых власти наблюдают не только стабильность, но и некую стагнацию. Так вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признался в том, что работы по замене изношенных тепловых сетей в республике отставют от графика. По плану ежегодно должно заменяться 5% теплосетей, фактически же заменяется около 3,5%. Мы немного отстаем, так как требуются большие финансовые вложения.Алан Марзаев Арифметику Марзаев обрисовал просто — для качественной и бесперебойной работы нужно менять теплосети полностью (на 100%) каждые 20 лет. Сейчас, как уже было отмечено, заменить более 3,5% не выходит.

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