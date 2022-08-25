95-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в Башкирии

Сегодня утром 25 августа в деревне Кадырово Илишевского района Башкирии соцработник пришла навестить своего подопечного, 95-летнего ветерана ВОВ. По данным ИА Башинформ, женщина обнаружила мужчину без признаков жизни — по предварительным данным источников издания в правоохранительных органах, ветерана зарезали — на его теле множество ножевых ранений.
Известно, что убитый был большим и разумеется уважаемым человеком в деревне. Уважение и почет он заслужил не только участием в Великой Отечественной войне, но и многолетним трудом в деревенской школе.
Факт произошедшего подтвердили и в пресс-службе прокуратуре Башкирии, уточнив, что на месте убийства работает районный прокурор Салават Шамсутдинов, он координирует работу коллег-правоохранителей.
Напомним, это уже второе зверское убийство ветерана ВОВ в Башкирии. Первое убийство произошло 2 года назад. В июле 2020 года двое мужчин ограбили и убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, изверги пытали пожилого человека, чтобы выведать, где тот хранит ценности. Отметим и то, что оба преступника бывшие сотрудники ФСИН. Верховный суд Башкирии приговорил двоих убийц к 10 и 23 годам колонии строгого режима.