95-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в Башкирии

95-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в Башкирии
95-летний ветеран Великой Отечественной войны найден убитым в Башкирии
Вчера, 12:46ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Соцработник нашла убитого 95-летнего мужчину во дворе его дома с множественными ножевыми ранениями, подтвердили в прокуратуре республики 25 августа.

Сегодня утром 25 августа в деревне Кадырово Илишевского района Башкирии соцработник пришла навестить своего подопечного, 95-летнего ветерана ВОВ. По данным ИА Башинформ, женщина обнаружила мужчину без признаков жизни — по предварительным данным источников издания в правоохранительных органах, ветерана зарезали — на его теле множество ножевых ранений.

Известно, что убитый был большим и разумеется уважаемым человеком в деревне. Уважение и почет он заслужил не только участием в Великой Отечественной войне, но и многолетним трудом в деревенской школе.

Факт произошедшего подтвердили и в пресс-службе прокуратуре Башкирии, уточнив, что на месте убийства работает районный прокурор Салават Шамсутдинов, он координирует работу коллег-правоохранителей.

Напомним, это уже второе зверское убийство ветерана ВОВ в Башкирии. Первое убийство произошло 2 года назад. В июле 2020 года двое мужчин ограбили и убили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, изверги пытали пожилого человека, чтобы выведать, где тот хранит ценности. Отметим и то, что оба преступника бывшие сотрудники ФСИН. Верховный суд Башкирии приговорил двоих убийц к 10 и 23 годам колонии строгого режима.

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