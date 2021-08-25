Жительница Башкирии пожаловалась на «разгильдяйство» чиновников города Сибай

Жительница Башкирии в социальных сетях пожаловалась Радию Хабирову на «некомпетентность и разгильдяйство» чиновников города Сибай. Девушка недовольна тем, что ремонт школы, в которую ходит ее ребенок, не был завершен за летние каникулы и теперь «наши дети вынуждены ходить в школу в другой район». Связаться с женщиной Mkset пока не удалось.
Однако администрация городского округа Сибай сообщила, что в школе № 5, о которой и идет речь в жалобе, проходит капитальный ремонт крыши, однако из-за проблем с определением подрядчика закончить все работы в срок не удалось.
Согласно сайту Госзакупок, подрядчик на капитальный ремонт крыши определился 30 июля, им выступила «Финансово-строительная корпорация «Альянс». Как отмечают в Администрации города Сибай, работы будут продолжаться до конца сентября. Также для транспортировки учащихся от школы № 5, которая находится в поселке Горный, будут использоваться 4 школьных автобусов. Отметим, что начальные классы будут распределены в школу № 6, а старшие — в школу № 7, данные учебные заведения находятся в 7 минутах езды на автомобиле.