Жалобы студентов, розыгрыш сена и пострадавшие волонтеры. Итоги дня в Башкирии

До начала нового учебного года остается не так много времени, и иногородние студенты вузов уже начинают заселяться в общежития. Однако у учащихся Башкирского государственного университета с этим возникли проблемы. Обязательным требованием для проживания оказалось наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, о чём их предупредили всего за день до заселения.
Бывшего генерального директора компании «Башкоммунприбор» обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате имущества организации. Вместе со своими сообщниками он потратил 54 млн рублей, похищенные у предприятия.
Администрация Аскинского района разыграла среди местных жителей три рулона сена. Важное условия участия — привиться первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а также необходимо было иметь личное подсобное хозяйство. Известно, что акция «Вакцинируйся — получи сено!» проходила с 11 по 21 августа, подошли под все условия акции только 76 участников из 300.
Глава Зианчуринского района Башкирии Дамин Юланов призвал местных жителей помочь в тушении лесных пожаров. У себя в социальных сетях сообщил о ситуации с лесными пожарами. Возгорание происходит недалеко от населенных пунктов Казанка, Биштиряк и Агурда, однако угрозы населению не представляется.
В соцсетях распространилось жуткое видео с лесного пожара недалеко от деревни Акмуран в Баймакском районе, на котором двое мужчин сообщили, что застряли посреди горящего поля. Они оказались в кольце огня, в результате чего машина, на которой передвигались волонтеры, сломалась, а из-за дыма было невозможно найти обратную дорогу.