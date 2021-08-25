Жалобы студентов, розыгрыш сена и пострадавшие волонтеры. Итоги дня в Башкирии

До начала нового учебного года остается не так много времени, и иногородние студенты вузов уже начинают заселяться в общежития. Однако у учащихся Башкирского государственного университета с этим возникли проблемы. Обязательным требованием для проживания оказалось наличие сертификата о вакцинации от COVID-19, о чём их предупредили всего за день до заселения.