Владимир Путин внес собственные инициативы в народную программу ЕР

По сообщению издания nashgorod.ru, 24 августа состоялся второй этап съезда партии ЕР, в котором участвовал глава России Владимир Путин. Он предложил произвести единовременную выплату военным, курсантам военных училищ и правоохранителям в размере 15 тысяч рублей. Кроме этого, глава государства распорядился заложить индексацию денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции на период 2022-2023 гг. в федеральный бюджет.
Также Путин считает, что государству необходимо проявить заботу о получателях социальных выплат, которые нередко списываются кредиторами в счет долга. По мнению президента, необходимо ввести запрет на это на законодательном уровне. Причем сделать это нужно задним числом - вернуть уже списанные со счетов граждан средства.
Кроме этого, партия “Единая Россия” предложила запустить в регионах Российской Федерации новую программу расселения аварийного жилья. Глава государства данное предложение поддержал и распорядился учесть расходы на это в бюджете. Известно, что реализация новой программы потребует выделения из федерального бюджета суммы в размере сорока пяти миллиардов рублей.
Подробнее президент Путин остановился на борьбе с природными возгораниями. По его словам, в России необходимо создать эффективные авиационные группы, которые будут заниматься пожаротушением. Для этого из бюджета выделят двадцать четыре миллиарда рублей.
Также глава государства не оставил без внимания одно из главных направлений в работе партии - развитие сельских территорий. Он одобрил желание “Единой России” помочь фермерам и предпринимателям в селах.
Стоит отметить, что народная программа партии ЕР состоит из двух больших разделов. Первый направлен на повышение благосостояния граждан, создание новых рабочих мест, помощь разным группам граждан, охрану здоровья жителей, развитие регионов, образования, экологии и др. Второй раздел предусматривает обеспечение стабильности и конкурентоспособности государства, решение вопросов, которые касаются неравенства регионов, а также развитие перспективных отраслей и сельской местности.
По сообщению на сайте ER.ru, председатель партии ЕР Дмитрий Медведев объявил о реализации народной программы на протяжении пяти лет. При этом контролировать ее исполнение будут члены политической силы совместно с гражданами, которые участвовали в создании программы.
“Народная программа воспринята людьми как возможность высказаться на равных и доведения до органов власти проблем, волнующих их сегодня, как реальный способ формирования направлений деятельности будущих депутатов.
На сегодняшний день поступило более 150 тысяч предложений как онлайн через сайт, так и офлайн через общественные приемные партии в городах и селах Республики Башкортостан.
Основные предложения выразили жители по теме благосостояния - 43%, особенно в этом разделе вопросы касаются улучшения жилищной политики. Озвучены предложения по теме здравоохранения, особенно в части оснащения современным и необходимым оборудованием ФАП и ЛПУ на местах, качественного лекарственного обеспечения - 23%.
Учитывая последние события экологической тревожности в лесах республики принято много предложений по экологической теме - 12%. Поступили предложения законодательно ужесточить контроль за работой нефтегазовых предприятий, наносящих вред здоровью жителям промышленных городов, создание экоцентров и мусороперерабатывающих заводов. Вопросы образования также не остались без внимания - более 14%”, - сообщила куратор народной программы в Башкортостане Гульнара Хамиева.