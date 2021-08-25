Владимир Путин внес собственные инициативы в народную программу ЕР

Также Путин считает, что государству необходимо проявить заботу о получателях социальных выплат, которые нередко списываются кредиторами в счет долга. По мнению президента, необходимо ввести запрет на это на законодательном уровне. Причем сделать это нужно задним числом - вернуть уже списанные со счетов граждан средства.