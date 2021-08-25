В уфимском контактном зоопарке, где енот напал на ребенка, выявили нарушения

Оказалось, зоопарк допускал ряд нарушений ветеринарного законодательства. Так, в учреждении не обеспечивалась безопасность посетителей при контакте с животными, люди могли трогать и близко подходить к питомцам, которые угрожают здоровью и жизни, например енотам, арктическому лису. Кроме того, в зоопарке нет каких-либо ограждений, отделяющих посетителей от места демонстрации животных, зрителей не предупреждают о том, что с некоторыми животными опасно контактировать, людям не запрещают участвовать в выступлениях питомцев.