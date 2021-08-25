В уфимском контактном зоопарке, где енот напал на ребенка, выявили нарушения

В уфимском контактном зоопарке, где енот напал на ребенка, выявили нарушения
В уфимском контактном зоопарке, где енот напал на ребенка, выявили нарушения
Вчера, 15:27ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Россельхознадзор Башкирии совместно с прокуратурой Кировского района Уфы провёл проверку контактного зоопарка «Обнимашки», где накануне енот напал на ребёнка, которого впоследствии госпитализировали. Результаты проверки опубликовала пресс-служба ведомства.

Оказалось, зоопарк допускал ряд нарушений ветеринарного законодательства. Так, в учреждении не обеспечивалась безопасность посетителей при контакте с животными, люди могли трогать и близко подходить к питомцам, которые угрожают здоровью и жизни, например енотам, арктическому лису. Кроме того, в зоопарке нет каких-либо ограждений, отделяющих посетителей от места демонстрации животных, зрителей не предупреждают о том, что с некоторыми животными опасно контактировать, людям не запрещают участвовать в выступлениях питомцев.

Помимо этого, в зоопарке нет площадки для общения с животными по графику и под контролем персонала, списка животных, с которыми можно или нельзя контактировать, а также укрытие в вольере от людей для ежей, шиншилл, дикобраза, кошек, козла и барана.

Напомним, инцидент произошёл 19 августа. Енот расцарапал лицо годовалого ребёнка. Малыша прооперировали в детской клинической больнице, ему наложили швы. Также, как сообщает Россельхознадзор, травмы получили и родители ребёнка, у них были раны на руках. Прокуратура Башкирии организовала проверку в учреждении, поскольку нарушения все же выявили, зоопарку грозит наказание.

Отметим, что 1 июня 2020 года в контактных зоопарках запретили содержать хищных животных. К таким зверям как раз относятся еноты, которых «Обнимашки» демонстрирует посетителям.

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