В период пандемии количество курящей молодежи в Великобритании выросло на 25%

По результатам исследования, проведенного на средства организации Cancer Research, число молодых граждан Великобритании в период пандемии COVID-19 увеличилось почти на четверть. Впрочем, немало британцев в первую волну все-таки смогли отказаться от вредной привычки.

Как сообщает 360tv.ru, ссылаясь на SkyNews, количество британских курильщиков в возрасте до 34 лет за период пандемии коронавирусной инфекции увеличилось на 25%, то есть, на 652 тыс. человек. Специалисты Университетского колледжа Лондона и Университета Шеффилда отмечают, что количество британцев из каждой возрастной группы, которым удалось расстаться с вредной привычкой во время локдауна, выросло на 99% по отношению к периоду до начала пандемии. Исследователи подчеркивают, что показатели активности отказа от табакокурения также выросли – в период изоляции увеличилось число курильщиков молодого возраста, предпринимавших попытку расстаться с вредной привычкой. Многим курильщикам удалось бросить. Что касается употребления алкогольных напитков с высоким риском во всех демографических и социальных группах, то в период пандемии показатель увеличился на 40%. Наиболее количество было отмечено у женщин – 55%, а также у представителей социально неблагополучных слоев населения – 64%. Максимальное число попыток снизить объем употребляемых алкогольных напитков было зафиксировано в среде социально благополучных слоев. В Cancer Research называют курение наиболее распространенной причиной появления раковых заболеваний, однако считают ее предотвратимой. Курение, по словам специалистов, обуславливает не менее 15 типов таких заболеваний. Сообщается, что употребление алкоголя даже в небольшом количестве способствует повышению риска появления семи типов раковых заболеваний. Исполнительный директор организации Action on Smoking and Health (ASH) Дебора Арнотт подчеркивает, что необходимо предпринимать оперативные действия для того, чтобы обернуть вспять тенденцию к росту количества курильщиков из числа молодежи. Эксперт сравнивает рост количества курящих молодых людей с бомбой замедленного действия, отмечая, что курение представляет собой зависимость, приводящую к инвалидности и преждевременному уходу из жизни. Арнотт убеждена, что британское правительство должно обеспечить финансирование плана, направленного на борьбу с табакокурением. Цель плана – подготовка Великобритании к тотальному запрету курения: он вступит в действие в 2030 году. Исследователи, представляющие международную группу, в результатах своих работ отмечают: коронавирусная инфекция наиболее опасна для тех, кто страдает гипертонией и легочными заболеваниями. К группе риска относятся и курильщики, наряду с людьми старше 65 лет.

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