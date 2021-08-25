В одном из районов Башкирии среди вакцинированных жителей разыграли сено

В одном из районов Башкирии среди вакцинированных жителей разыграли сено
В одном из районов Башкирии среди вакцинированных жителей разыграли сено
Вчера, 14:21ОбществоЭлина СайфрановаФото: askino.bashkortostan.ru
В Аскинском районе республики администрация разыграла три рулона сена среди местных жителей, которые прошли вакцинацию от коронавируса.

Стало известно, что администрация Аскинского района, как и обещала, разыграла среди местных жителей три рулона сена. Важное условия участия — привиться первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а также необходимо было иметь личное подсобное хозяйство.

Известно, что акция «Вакцинируйся — получи сено!» проходила с 11 по 21 августа, подошли под все условия акции только 76 участников из 300. Так, победителями стали жители Кашкинского, Петропавловского и Казанчинского сельсоветов.

Напомним, что в Башкирии не первый раз вручают призы за прохождение вакцинации. Так, в июле мобильный пункт, который ежедневно объезжал садовые товарищества и пригородные районы Уфы, раздавал по 1 килограмму сахара всем «нововакцинированным». Отметим и то, что в скором времени начнется розыгрыш уже всероссийского уровня, где главный приз — 100 тысяч рублей — выглядит более солидно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, программа поощрения будет проходить с 1 сентября по 1 декабря текущего года, участие могут принять вакцинированные граждане старше 18 лет.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы