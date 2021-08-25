В одном из районов Башкирии среди вакцинированных жителей разыграли сено

Стало известно, что администрация Аскинского района, как и обещала, разыграла среди местных жителей три рулона сена. Важное условия участия — привиться первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции, а также необходимо было иметь личное подсобное хозяйство.
Известно, что акция «Вакцинируйся — получи сено!» проходила с 11 по 21 августа, подошли под все условия акции только 76 участников из 300. Так, победителями стали жители Кашкинского, Петропавловского и Казанчинского сельсоветов.
Напомним, что в Башкирии не первый раз вручают призы за прохождение вакцинации. Так, в июле мобильный пункт, который ежедневно объезжал садовые товарищества и пригородные районы Уфы, раздавал по 1 килограмму сахара всем «нововакцинированным». Отметим и то, что в скором времени начнется розыгрыш уже всероссийского уровня, где главный приз — 100 тысяч рублей — выглядит более солидно. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Так, программа поощрения будет проходить с 1 сентября по 1 декабря текущего года, участие могут принять вакцинированные граждане старше 18 лет.