В Башкирии задержали пьяного водителя скорой помощи без прав

В июне поздно ночью сотрудники ГИБДД остановили машину скорой медицинской помощи, чтобы проверить документы водителя. Однако у мужчины не оказалось прав. Кроме того, сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, так как от него пахло спиртным. Алкотестер подтвердил их предположения. Оказалось, что мужчину уже лишали водительских прав на полтора года в 2016 году. Тогда суд также выписал ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Конечно, об этом водитель своему работодателю не сообщил.