В Башкирии задержали пьяного водителя скорой помощи без прав

В Башкирии задержали пьяного водителя скорой помощи без прав
В Башкирии задержали пьяного водителя скорой помощи без прав
Вчера, 14:46ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Ему грозит лишение свободы сроком до двух лет.

В Белорецке осудят местного жителя, который работал водителем автомобиля скорой помощи в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба МВД Башкирии.

В июне поздно ночью сотрудники ГИБДД остановили машину скорой медицинской помощи, чтобы проверить документы водителя. Однако у мужчины не оказалось прав. Кроме того, сотрудники ГИБДД заподозрили, что водитель пьян, так как от него пахло спиртным. Алкотестер подтвердил их предположения. Оказалось, что мужчину уже лишали водительских прав на полтора года в 2016 году. Тогда суд также выписал ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Конечно, об этом водитель своему работодателю не сообщил.

Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд.

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