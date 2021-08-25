В Башкирии отрицают обязательную вакцинацию студентов для заселения в общежитие

В Аграрном университете сообщили Mkset, что в общежитие вуза действительно сейчас заселяют часть студентов Башкирского государственного университета. Однако требование сертификата о вакцинации они не подтверждают.
- Для безопасности проживающих и учёта вакцинированных и невакцинированных при заселении спрашиваем о прохождении вакцинации и есть ли сертификат. Если нет сертификата, спрашиваем о плане пройти вакцинацию, - заявили в вузе.
Также в университете отметили, что все непривитые студенты заселяются без проблем в обычном режиме, как и вакцинированные.
Напомним, магистранты БашГУ пожаловались на то, что их отказывают заселять в общежитие без вакцинации. За день до заселения руководство вуза потребовало список привитых учащихся, заявив, что пока в общежитие допустят только вакцинированных. Непривитые студенты начали переживать, что их вообще не заселят, но в университете заверили, что они смогут въехать в середине сентября, когда начнется учеба.