В Башкирии отрицают обязательную вакцинацию студентов для заселения в общежитие

Ситуацию со студентами, которые не могут въехать в общежитие из-за отсутствия прививки от COVID-19, прокомментировали в БГАУ.

В Аграрном университете сообщили Mkset, что в общежитие вуза действительно сейчас заселяют часть студентов Башкирского государственного университета. Однако требование сертификата о вакцинации они не подтверждают. - Для безопасности проживающих и учёта вакцинированных и невакцинированных при заселении спрашиваем о прохождении вакцинации и есть ли сертификат. Если нет сертификата, спрашиваем о плане пройти вакцинацию, - заявили в вузе. Также в университете отметили, что все непривитые студенты заселяются без проблем в обычном режиме, как и вакцинированные. Напомним, магистранты БашГУ пожаловались на то, что их отказывают заселять в общежитие без вакцинации. За день до заселения руководство вуза потребовало список привитых учащихся, заявив, что пока в общежитие допустят только вакцинированных. Непривитые студенты начали переживать, что их вообще не заселят, но в университете заверили, что они смогут въехать в середине сентября, когда начнется учеба.

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