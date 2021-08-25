Турист национального парка «Башкирия» запечатлел белку-летягу

Турист национального парка «Башкирия» запечатлел белку-летягу
Турист национального парка «Башкирия» запечатлел белку-летягу
Вчера, 08:37ОбществоЭлина СайфрановаФото: npbashkiria.ru
Впервые за много лет животное показалось людям

В пресс-службе парка «Башкирия» показали видео, где турист запечатлел белку-летягу, которую встретить в естественной среде обитания достаточно сложно. Так, белка-летяга обитает в основном на деревьях, а на землю спускается только по особенным случаям, также режим у летяги – ночной.

Отмечается, что очень давно грызуна видели недалеко от деревни Кутаново в Бурзянском районе, теперь же белка «попалась» на стоянке эколагеря Привольная поляна. Важно, что Обыкновенная летяга – краснокнижное животное, так как численность вида сокращается из-за вырубки леса.

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