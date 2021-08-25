Турист национального парка «Башкирия» запечатлел белку-летягу

В пресс-службе парка «Башкирия» показали видео, где турист запечатлел белку-летягу, которую встретить в естественной среде обитания достаточно сложно. Так, белка-летяга обитает в основном на деревьях, а на землю спускается только по особенным случаям, также режим у летяги – ночной.