Турист национального парка «Башкирия» запечатлел белку-летягу

В пресс-службе парка «Башкирия» показали видео, где турист запечатлел белку-летягу, которую встретить в естественной среде обитания достаточно сложно. Так, белка-летяга обитает в основном на деревьях, а на землю спускается только по особенным случаям, также режим у летяги – ночной.
Отмечается, что очень давно грызуна видели недалеко от деревни Кутаново в Бурзянском районе, теперь же белка «попалась» на стоянке эколагеря Привольная поляна. Важно, что Обыкновенная летяга – краснокнижное животное, так как численность вида сокращается из-за вырубки леса.