Студенты БашГУ пожаловались на отказ в заселении в общежитие без вакцинации

Студенты БашГУ пожаловались на отказ в заселении в общежитие без вакцинации
Студенты БашГУ пожаловались на отказ в заселении в общежитие без вакцинации
Вчера, 10:35ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Об обязательном наличии справки студентов предупредили накануне заселения.

До начала нового учебного года остается не так много времени, и иногородние студенты вузов уже начинают заселяться в общежития. Однако у учащихся Башкирского государственного университета с этим возникли проблемы. Обязательным требованием для проживания оказалось наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.

Магистранты первого курса филологического факультета главного вуза республики будут жить в этом году в общежитии Аграрного университета. Им разослали сообщение о том, что заселиться смогут только вакцинированные студенты. Руководство факультета объяснило, что для магистрантов было выделено всего 30 мест в общежитии на весь поток, и эти места получат только те, кто привился. В университете заверили, что вопрос о заселении невакцинированных студентов пока решается, но, вероятнее всего, они смогут заехать в комнаты только в середине сентября.

Студенты возмутились данному требованию. Кроме того, их предупредили об обязательной вакцинации за день до заселения. Возможно, в вузе решили, что магистранты успеют пройти вакцинацию за один вечер.

Mkset обратился за комментарием к представителям вузов и опубликует его в ближайшее время.

Напомним, о том, что в общежития вузов смогут попасть только привитые студенты, сообщил в июне ректор БГМУ Валентин Павлов. Также он отмечал, что тех, кто не вакцинировался, не допустят к очным занятиям. При этом в августе заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявлял, что отсутствие у студента прививки не является основанием для недопуска в общежитие.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы