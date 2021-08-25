Студенты БашГУ пожаловались на отказ в заселении в общежитие без вакцинации

Магистранты первого курса филологического факультета главного вуза республики будут жить в этом году в общежитии Аграрного университета. Им разослали сообщение о том, что заселиться смогут только вакцинированные студенты. Руководство факультета объяснило, что для магистрантов было выделено всего 30 мест в общежитии на весь поток, и эти места получат только те, кто привился. В университете заверили, что вопрос о заселении невакцинированных студентов пока решается, но, вероятнее всего, они смогут заехать в комнаты только в середине сентября.