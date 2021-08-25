Студенты БашГУ пожаловались на отказ в заселении в общежитие без вакцинации

До начала нового учебного года остается не так много времени, и иногородние студенты вузов уже начинают заселяться в общежития. Однако у учащихся Башкирского государственного университета с этим возникли проблемы. Обязательным требованием для проживания оказалось наличие сертификата о вакцинации от COVID-19.
Магистранты первого курса филологического факультета главного вуза республики будут жить в этом году в общежитии Аграрного университета. Им разослали сообщение о том, что заселиться смогут только вакцинированные студенты. Руководство факультета объяснило, что для магистрантов было выделено всего 30 мест в общежитии на весь поток, и эти места получат только те, кто привился. В университете заверили, что вопрос о заселении невакцинированных студентов пока решается, но, вероятнее всего, они смогут заехать в комнаты только в середине сентября.
Студенты возмутились данному требованию. Кроме того, их предупредили об обязательной вакцинации за день до заселения. Возможно, в вузе решили, что магистранты успеют пройти вакцинацию за один вечер.
Mkset обратился за комментарием к представителям вузов и опубликует его в ближайшее время.
Напомним, о том, что в общежития вузов смогут попасть только привитые студенты, сообщил в июне ректор БГМУ Валентин Павлов. Также он отмечал, что тех, кто не вакцинировался, не допустят к очным занятиям. При этом в августе заместитель главы Минобрнауки России Дмитрий Афанасьев заявлял, что отсутствие у студента прививки не является основанием для недопуска в общежитие.