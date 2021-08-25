Шквалистый ветер и грозы: в Башкирии объявили штормовое предупреждение

В МЧС Башкирии предупредили о сильных порывах ветра, скорость которого может достигать 17-22 метра в секунду. Шквалистый ветер ожидается сегодня и завтра, 25 и 26 августа.
Завтра также прогнозируются переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха днём повысится до +24...+29 градусов, по югу до +34 градусов.
Управление гражданской защиты Уфы также предупредило горожан о непогоде. С 20:00 25 августа до 20:00 26 августа синоптики прогнозируют в столице переменную облачность, ночью возможен кратковременный дождь. Также местами будет порывистый ветер, скорость которого составит до 20 метров в секунду. Столбик термометра достигнет отметки днём +29 градусов.
При сильном ветре на улице следует находиться подальше от деревьев, линий электропередач, рекламных щитов, ненадежных конструкций. Машины лучше не ставить возле деревьев, заборов и зданий, так как с них может обвалиться крыша.