Сбербанк выпустит новую бесплатную кредитную карту

По информации gazeta.ru, пресс-служба Сбербанка отмечает, что с помощью карты клиенты смогут получить 4 уникальных преимущества. К примеру, при оплате покупки кредитной СберКартой для ее обладателя будет действовать беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. По словам представителей банка, у клиента будет возможность целый месяц совершать покупки, а затем в течение 3 месяцев беспроцентно возвращать средства.