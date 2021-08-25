Сбербанк выпустит новую бесплатную кредитную карту

По информации gazeta.ru, пресс-служба Сбербанка отмечает, что с помощью карты клиенты смогут получить 4 уникальных преимущества. К примеру, при оплате покупки кредитной СберКартой для ее обладателя будет действовать беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. По словам представителей банка, у клиента будет возможность целый месяц совершать покупки, а затем в течение 3 месяцев беспроцентно возвращать средства.
Также Сбербанк отмечает, что люди, не погасившие долг в течение грейс-периода, будут оплачивать его по ставке 17,9% годовых. Процентная ставка будет едина для покупок и снятия наличных.
На все товары СберМегаМаркета будет распространяться ставка в 9,8%, пояснили в банке. Оформление и обслуживание СберКарты обойдутся бесплатно для клиентов.
Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отмечает, что наиболее популярными категориями трат для россиян, совершенных кредитной картой, стали покупки продуктов, одежды и товаров для дома. По его мнению, пользоваться кредитной картой стало просто и выгодно. А условия в виде беспроцентного периода до 120 дней и бонусы за покупки позволят пользоваться своими деньгами иначе. Например, открыть накопительный счет или совершить вклад.
Создатели карты отмечают, что грейс-период работает достаточно просто: начинается каждый месяц и гарантирует пользователям карты минимум 3 месяца на возврат долга без процентов. По словам представителей Сбербанка, им было важно сделать удобную карту с прозрачными и предсказуемыми условиями.
Царев считает, что процентная ставка 9,8% в СберМегаМаркете и категории «Здоровье», а также бесплатное обслуживание позволит выгодно совершать покупки, даже если не пользоваться беспроцентным периодом СберКарты.