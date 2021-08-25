Россияне рассказали о предпочитаемой продолжительности отпуска

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные опроса, в котором этим летом приняли участие 15 тысяч человек, большинству респондентов нужно более двух недель полноценного отдыха, чтобы восстановить силы перед продолжением работы. Об этом заявило 45 процентов опрошенных. 37 процентам респондентов хватило бы для этого и двух недель.