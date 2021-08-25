Россияне рассказали о предпочитаемой продолжительности отпуска

Россияне рассказали о предпочитаемой продолжительности отпуска
Россияне рассказали о предпочитаемой продолжительности отпуска
Вчера, 11:04ОбществоФото: pixabay.com
Роструд опросил россиян на тему продолжительности качественного отдыха.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на данные опроса, в котором этим летом приняли участие 15 тысяч человек, большинству респондентов нужно более двух недель полноценного отдыха, чтобы восстановить силы перед продолжением работы. Об этом заявило 45 процентов опрошенных. 37 процентам респондентов хватило бы для этого и двух недель.

Опрос показал, что есть такие россияне, кто, наоборот, устает не от работы, а от безделья. Таких набралось девять процентов.

36 процентов опрошенных копят на будущий отпуск целый год. А 32 процентам хватает и отпускных.

При этом 30 процентов, будучи в отпуске, продолжают отвечать на запросы, касающиеся их работы, и постоянно смотрят свою электронную почту. 12 процентов используют отпуск для поиска новой работы. Но большинство (68 процентов) стараются в отпуске максимально отдохнуть.

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