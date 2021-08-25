Предвыборные выплаты могут отразиться на российской валюте

Предвыборные выплаты могут отразиться на российской валюте
Предвыборные выплаты могут отразиться на российской валюте
Сегодня, 00:24ОбществоФото: pxhere.com
По мнению экспертов, на российскую валюту влияют различные факторы. Выплаты пенсионерам и военнослужащим по инициативе президента РФ могут повлиять на рубль и привести к локальному росту инфляции. 

Как сообщает infox.ru со ссылкой на “Экономика сегодня”, аналитики считают, что российская валюта укрепляется. Это связано с ростом нефтяных котировок из-за улучшения эпидемиологической ситуации в Китае. Прирост заражений уменьшился и были сняты ограничения, возрос спрос на энергоносители.

На текущую неделю приходится пик налогового периода в России. Экспортерами производится обмен выручки в зарубежной валюте на рубли, чтобы выплатить налоги - это приводит к росту спроса на отечественную валюту. Рубль поддерживается за счет спроса на ОФЗ у инвесторов из-за рубежа.

Дальнейшее укрепление рубля может замедлиться из-за масштабных закупок иностранной валюты Минфином для пополнения Фонда национального благосостояния.

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