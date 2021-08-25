Куратор «Лиза Алерт» Леонов: Стараемся достучаться до МВД тремя билбордами

Олег Леонов установил в Москве три билборда. Они призывают государство обратить внимание на закон о геолокации с целью поиска исчезнувших жителей.

Как сообщает издание vz.ru, Олег Леонов является куратором проекта «Лиза Алерт» Центра поиска пропавших людей. Представитель проекта отметил, что на сегодняшний день закон о геолокации не работает. Поэтому было решено на билбордах сделать надписи о том, что каждый год пропадают и умирают более 6 000 людей с включенными смартфонами, а принятый закон не работает. Надписи обращены непосредственно к сотрудникам правоохранительных органов. Как говорит Леонов, данные билборды - это отсылка к фильму «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Именно таким способом обращались люди к властям с соответствующими требованиями. Это была их последняя надежда. Олег Леонов несколько раз обращался к министру МВД РФ. Он требовал, чтобы правоохранительным органам сообщали о том, где находятся пропавшие граждане. Но этого никто не делает. Представитель проекта «Лиза Алерт» уверен, что когда будет качественно работать закон о геолокации, тогда система поиска пропавших граждан в нашей стране станет более эффективной.

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