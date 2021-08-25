Гендиректора компании Минземимущества Башкирии осудят за растрату 54 миллионов рублей

Отмечается, что основателем организации является Министерство земельных и имущественных отношений республики.
По версии следствия, с 2017 по 2019 год «Башкоммунприбор» заключил контракты с муниципалитетами, согласно которым предприятие должно было отремонтировать системы отопления в многоэтажках, больницах, школах и других социально значимых объектах. Гендиректор компании придумал, как дополнительно подзаработать на этом деле. Он подписал договоры подряда и поставки оборудования с подконтрольными «Башкоммунприбору» организациями, во главе которых стояли его супруга, отец, племянник и знакомый, чтобы через эти предприятия закупать отопительное оборудование по более высокой цене, а не напрямую у поставщика. Таким образом гендиректор покупал оборудование по более низкой цене, а оставшееся средства тратил со своими сообщниками на собственные нужды. Всего они похитили 54 млн рублей.
Бывший генеральный директор и его преступная группа свою вину не признали. Недвижимое имущество обвиняемого, его родственников и знакомого на сумму более 74 млн рублей арестовали.
При расследовании дела была проделана огромная работа. Следователи провели 56 судебных экспертиз и 40 обысков, допросили 65 свидетелей, уголовное дело расписано на 90 томов. Уголовное дело в скором времени направят в суд.
Напомним, ранее подобный случай произошел в уфимском центре социальной помощи «Саторис». Главного бухгалтера обвинили в присвоении 5,6 млн рублей. Она похищала средства из зарплатного фонда, переводя их на свой счёт и счета родственников.