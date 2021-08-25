Гендиректора компании Минземимущества Башкирии осудят за растрату 54 миллионов рублей

По версии следствия, с 2017 по 2019 год «Башкоммунприбор» заключил контракты с муниципалитетами, согласно которым предприятие должно было отремонтировать системы отопления в многоэтажках, больницах, школах и других социально значимых объектах. Гендиректор компании придумал, как дополнительно подзаработать на этом деле. Он подписал договоры подряда и поставки оборудования с подконтрольными «Башкоммунприбору» организациями, во главе которых стояли его супруга, отец, племянник и знакомый, чтобы через эти предприятия закупать отопительное оборудование по более высокой цене, а не напрямую у поставщика. Таким образом гендиректор покупал оборудование по более низкой цене, а оставшееся средства тратил со своими сообщниками на собственные нужды. Всего они похитили 54 млн рублей.