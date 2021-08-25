Гендиректора компании Минземимущества Башкирии осудят за растрату 54 миллионов рублей

Гендиректора компании Минземимущества Башкирии осудят за растрату 54 миллионов рублей
Гендиректора компании Минземимущества Башкирии осудят за растрату 54 миллионов рублей
Вчера, 13:40ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Бывшего генерального директора компании «Башкоммунприбор» обвиняют в превышении должностных полномочий и растрате имущества организации. Вместе со своими сообщниками он потратил 54 млн рублей, похищенных у предприятия, сообщила пресс-служба Следственного комитета Башкирии.

Отмечается, что основателем организации является Министерство земельных и имущественных отношений республики.

По версии следствия, с 2017 по 2019 год «Башкоммунприбор» заключил контракты с муниципалитетами, согласно которым предприятие должно было отремонтировать системы отопления в многоэтажках, больницах, школах и других социально значимых объектах. Гендиректор компании придумал, как дополнительно подзаработать на этом деле. Он подписал договоры подряда и поставки оборудования с подконтрольными «Башкоммунприбору» организациями, во главе которых стояли его супруга, отец, племянник и знакомый, чтобы через эти предприятия закупать отопительное оборудование по более высокой цене, а не напрямую у поставщика. Таким образом гендиректор покупал оборудование по более низкой цене, а оставшееся средства тратил со своими сообщниками на собственные нужды. Всего они похитили 54 млн рублей.

Бывший генеральный директор и его преступная группа свою вину не признали. Недвижимое имущество обвиняемого, его родственников и знакомого на сумму более 74 млн рублей арестовали.

При расследовании дела была проделана огромная работа. Следователи провели 56 судебных экспертиз и 40 обысков, допросили 65 свидетелей, уголовное дело расписано на 90 томов. Уголовное дело в скором времени направят в суд.

Напомним, ранее подобный случай произошел в уфимском центре социальной помощи «Саторис». Главного бухгалтера обвинили в присвоении 5,6 млн рублей. Она похищала средства из зарплатного фонда, переводя их на свой счёт и счета родственников.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы