Дым от пожаров в Свердловской области привел к созданию опасных метеоусловий

Как сообщает fedpress.ru, в предупреждении метеорологов говорится о том, что возникли неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным Уралгидрометцентра, причиной этого стали загазованность воздуха и смог, образовавшийся над городами вследствие пожаров.
По прогнозу, смог не уйдет с территории Свердловской области до 20 часов 26 августа. Все это время там ожидаются «метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе».
Аномально жаркая погода, которая установилась в Свердловской области, выше климатической нормы более чем на семь градусов. Так, в южных районах региона 24-25 августа столбик термометра поднимется до 36-38 градусов. Помимо этого, на территории всего Среднего Урала сохраняются 4 и 5 классы пожароопасности.