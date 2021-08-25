Дым от пожаров в Свердловской области привел к созданию опасных метеоусловий

Аномально жаркая погода, которая установилась в Свердловской области, выше климатической нормы более чем на семь градусов. Так, в южных районах региона 24-25 августа столбик термометра поднимется до 36-38 градусов. Помимо этого, на территории всего Среднего Урала сохраняются 4 и 5 классы пожароопасности.