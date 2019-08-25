«Вся такая резкая»: Башкирию ждет похолодание

В ночь с воскресенья на понедельник, столбики термометра могут опуститься на 10 градусов.

26 августа ожидается понижение до +16…+21, а 27 августа –до +14…+19.

При этом на всю неделю обещают кратковременные дожди.

Судя по всему, уфимские школьники пойдут 1 сентября в школу уже при температуре +13 градусов.