«Вся такая резкая»: Башкирию ждет похолодание

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О резком снижении температуры сообщают синоптики.
В ночь с воскресенья на понедельник, столбики термометра могут опуститься на 10 градусов.
26 августа ожидается понижение до +16…+21, а 27 августа –до +14…+19.
При этом на всю неделю обещают кратковременные дожди.
Судя по всему, уфимские школьники пойдут 1 сентября в школу уже при температуре +13 градусов.
Для сравнения: два года назад, 1 сентября 2017 года температура была +29 градусов.
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