В Уфе полуслепую сироту лишили инвалидности и не дают законное жилье

Заметив Гульчачак Зиязиеву с фотокорреспондентом, знакомые конюхи подтрунивают над девушкой:

- Любят тебя журналисты, Гуля. Даже настоящее телевидение приезжало! Звезда телеэкрана!

Гульчачак не отвечает на шутки, только улыбается и продолжает седлать Кристалла – серого жеребца русской рысистой породы. В ипподроме “Акбузат” она работает около пяти лет – с тех пор, когда покинула приемную семью и поступила в уфимский автотранспортный колледж.

Журналисты, действительно, часто вспоминают о ней, да только ее проблемы все еще не решаются.

На “внеочередной” очереди

Гульчачак – 22 года. В шесть лет она осиротела – мама умерла, а отца лишили родительских прав. Примерно тогда же она полностью потеряла способность видеть левым глазом. Почему – не помнит.

Ее приютила приемная семья из Альшеевского района. После 9 класса Гульчачак поступила в автотранспортный колледж в Уфу и переехала в общежитие. На втором курсе устроилась на работу на ипподром “Акбузат”.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Когда исполнилось 18 лет, инвалидность по зрению с нее сняли, восстановить обратно оказалось не так легко. В бюро медико-социальной экспертизы девушке неизменно отвечали одно и то же: “У вас один глаз только не видит, вы не полностью слепая”.

К окончанию колледжа встал вопрос о жилье. Гульчачак, как сирота, претендует на жилье от государства, но прошло уже несколько лет, а очередь не сдвигается. Октябрьский районный суд Уфы постановил, что сирота имеет право на внеочередное получение жилья. Однако и на “внеочередном” оказались очереди.

С небольшой зарплатой конюха Гульчачак рисковала остаться на улице, тут пришла на помощь общественница Диана Демидова, с которой они познакомились на ипподроме. Женщина приютила девушку в своей квартире.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

- В однокомнатной квартире впятером тесновато, поскорее бы свою квартиру, - вздыхает Гульчачак.

Что ей действительно нравится в ее жизни – так это лошади. Знает каждого скакуна ипподрома.

- Я мечтала участвовать на скачках. Но меня из-за зрения к ней не допускают. Один раз кое-как уговорила, но тогда, как назло, лошадь подвела, отказалась выехать.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Девушка хочет получить специальное образование, чтобы расти в этой сфере. Самая огромная мечта в данный момент – поступить в Хреновскую школу наездников, в ближайшее учебное заведение (оронежская обл.- ред.), где готовят наездников. Однако ее мечта пока неосуществима – в училище можно обучаться только платно, а денег у Гульчачак нет.

- Потом попробовала поступить в физкультурный в Уфе, но из-за глаза не взяли. Сейчас вот думаю, наверное, нужно в педагогический пойти. Мне нравится работать с детьми, - признается она.

Фото: Артур Салимов, Mkset.ru

Решение есть

Отметим, что случай Гульчачак Зиязиевой – не единичный. В декабре прошлого года Медиакорсеть опубликовала расследование, посвященное обеспечению жильем в Белорецком районе республики. Выяснилось, что в Белорецке сироты получали квартиры и дома предаварийного состояния. Аналогичная ситуация прослеживается в городе Учалы, где молодому человеку дали комнату в общежитии без вентиляции и других необходимых условий для жизни.

Юрист Булат Сафин рассказывает, чем связаны подобные повсеместные проблемы сирот.

- В конце декабря прошлого года у меня был, пожалуй, первый в республике процесс, связанный с неисполнением городом своих обязанностей. Ребенок был эпилептиком, и ему также жилье полагалось вне очереди. История такая же – судился, а потом с 2016 года исполнительное производство болталось у приставов. Я, исходя из европейских конвенций, подал иск в Верховный суд по судебному волокитству. Тогда я узнал, что и в обычном списке, и «вне очереди» находятся большое количество сирот. Тогда они решили давать жилье тем, у кого есть решение суда, а потом тем, кому положено вне очереди, потом всем остальным.

Эти квартиры должны выдаваться сиротам городом. Но город в этом процессе является лишь исполнителем. Федеральный закон о социальной поддержке сирот (Федеральный закон “О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ” от 21.12.1996 N 159-ФЗ – прим. авт.) возлагает на государство обязанность предоставить им жилье. Под государством имеется ввиду орган федеральный и республиканский. А город – это муниципальный орган, он обязан собрать сведения по сиротам и запросить субвенцию в вышестоящих органах. До 2016 года субвенции не запрашивались. Почему так произошло? Примерно до 2012 года застройщики, строящие дома на земельных участках, выделенных городом, давали часть жилья под социальные нужды по обоюдному соглашению. С моей точки зрения, это было социально обоснованно и справедливо. Но с правовой точки зрения было не так. Поэтому прокуратура неоднократно обращалась в администрацию Уфы, чтобы они прекратили подобную практику. Когда она своего добилась, оказалось, что город не готов действовать иначе, субвенции не запрашивались некоторое время и накопилось большое количество людей, стоящих в очереди за жильем.

Сейчас они ведут большую работу в этом направлении. Администрация города собирает сведения не только тех, кто стоит на очереди за жильем, а даже тех, кто в будущем будет окажется на этой очереди.

- А по какому принципу осуществляется выдача квартир? Почему есть такие ситуации, когда некая сирота сразу после детдома, в 18 лет получает жилье, а некоторые ждут годами?

- Для меня это является секретом. Сразу скажу, я исключаю возможность коррупционной составляющей, так как объективно дети-сироты не владеют рычагами воздействия.

Изначально предполагалось, что никакой очереди не будет, все, кто должен получить вне очереди, должны получить сразу. Но экономическая составляющая внесла свои коррективы.

- В итоге, ваш подзащитный получил квартиру?

- Ему обещали выдать квартиру в декабре этого года. Компенсацию присудили всего лишь в размере 20 тысяч рублей, и мы подали кассационную жалобу, пока непонятно, чем завершится. Главное, наши действия подстегнули администрацию, по крайней мере, увидеть этого ребенка. Пока неизвестно, где и какую квартиру дадут, но ему уже без разницы – в очень страшных условиях живет.

- Может быть, стоит пересмотреть систему обеспечения жильем сирот, если она не работает так, как задумано было изначально?

- Нет, мое глубокое убеждение таково, что систему, как таковую, переделывать не надо. Просто нужно делать то, что предусмотрено. Надо также учитывать, что некоторые из сирот попадают в списки претендующих на жилье людей поздно. По закону, их в эту очередь можно ставить уже в 14 лет и эта инициатива исходит либо от опекунов, либо от администрации детских садов, смотря где ребенок в этот момент находится. Некоторые приемные семьи не знают, что ребенка нужно ставить в очередь.

Я считаю, что здесь необходимо администрациям муниципальных образований совместно с руководством республики необходимо провести некое совещание и поднять вопрос дополнительных субвенций. Потому что люди в очередях никуда не исчезнут. Вопрос не простой, связан с распределением бюджетных средств, поэтому надо понимать, что проблему за год-два не решить.