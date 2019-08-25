В Иглинском районе Уфы рассмотрели жалобы на бездействие правоохранительных органов

Михаил Закомалдин провел совместную встречу с заместителем прокурора Республики Башкортостан Виктором Логиновым. Рассматриваемые вопросы касались развития инфраструктуры, социальных гарантий, исполнения судебных решений.

Местами в дошкольные учреждения обеспечены лишь 54 процента от общего количества нуждающихся. В очереди за путевками в Иглинском районе сегодня состоит 5 тысяч детей.

Михаил Закомалдин подчеркнул, что это далеко не первая жалоба на данную тему от жителей Иглино.

Во время приема граждан были рассмотрены жалобы на бездействие правоохранительных органов, работу медицинского персонала районной больницы, а также звучали просьбы в содействии в восстановлении инвалидности, назначении пенсии досрочно.