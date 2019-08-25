Спасибо, что не зимой: в частных домах Уфы отключат электричество на неделю
Вчера, 11:13ОбществоЛилия Клюковская
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Жители частных домов в южной части столицы Башкирии останутся с понедельника, 26 августа, до пятницы, 30 августа без электричества.
По сообщению пресс-службы уфимской администрации, под отключение попадают дома по адресам: Абаканская, 12а, Усольская, 7-9, Абаканская, 1-17, 2-12, Некрасова, 1-43, 2-42, Нечева, 7-11, 2-12, Нагорная, 3-33, 24-36, Авиаторская, 7-21а, 10-18/1, пер. Абаканский, 4-16, 11-17, Пулеметная, 1-11, 4-20, Павловская, 6, 7, Софьи Перовской, 22а, 22.
Напомним, что также с завтрашнего дня планируется отключение воды в пяти районах Уфы.
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