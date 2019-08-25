Очередная собака-поводырь с незрячим хозяином выгнаны в Уфе с общественного места
Вчера, 09:45ОбществоЛилия КлюковскаяФото: pixabay.com
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Это уже не первый случай жестокого отношения к инвалидам в Башкирии.
На этот раз, водитель общественного транспорта в субботу, 24 августа, не пустил незрячую женщину с маленькой дочкой, сопровождаемых собакой-поводырем. Прокуратура Башкирии начала проверку по факту нарушения прав.
Пытался ли кто-либо из пассажиров заступиться за инвалида, не сообщается.
Напомним, наше издание уже неоднократно писало ранее о ситуациях, когда с собакой-поводырем незрячего не пустили в торговый центр и в пиццерию. В последнее время, в Уфе участились нарушения прав незрячих, в том числе по обеспечению их жильем.
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