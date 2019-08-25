Мокрый дождя не боится: В Башкирии прогнозируют дождливую неделю
Вчера, 23:30ОбществоФото: pixabay.com
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При этом синоптики обещают и резкое похолодание.
Уже в начале рабочей недели столбики термометра могут опуститься на 10 градусов.
26 августа ожидается понижение до +16…+21, а 27 августа –до +14…+19.
При этом в пяти районах Уфы отключают горячую воду, а в частных домах южной части столицы республики на неделю отключат электричество.
Судя по всему, уфимские школьники начнут новый учебный год уже при температуре +13 градусов.
Кстати, 1 сентября 2017 года температура была +29 градусов.
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