Мокрый дождя не боится: В Башкирии прогнозируют дождливую неделю

Уже в начале рабочей недели столбики термометра могут опуститься на 10 градусов.

26 августа ожидается понижение до +16…+21, а 27 августа –до +14…+19.

При этом в пяти районах Уфы отключают горячую воду, а в частных домах южной части столицы республики на неделю отключат электричество.

Судя по всему, уфимские школьники начнут новый учебный год уже при температуре +13 градусов.